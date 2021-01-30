Otomobilin motor kısmı alev aldı

Sivas'ta park halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı, itfaiye ekipleri yangını söndürürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Kılavuz Mahallesinde meydana geldi. İsa Arslan'a ait park halindeki 58 ABB 055 plakalı Volkswagen marka otomobilin motor kısmı biranda yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.