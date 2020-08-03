İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin motoru yuvasından fırladı

Sivas’ın Gürün ilçesinde üç kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde üç kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu üzeri Gemerek ilçesi içerisindeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi. Kazada, Ö.D.(18) yönetimindeki 06 AN 1624 plakalı Opel Vectra marka ve model araç akaryakıt istasyonunun refüjlerine çarparak takla attı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü Ö.D. ile araçta bulunan H.D. (18), B.Y. (18) yaralandı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sırasında otomobilin motorunun yerinden çıkarak savrulması dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.