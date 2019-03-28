Otomobilinde radar dedektörü kullanan sürücü yakalandı

Sivas'ta otomobilinde radar cihazını ikaz eden radar dedektörü kullanan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği sorumluluk güzergahı üzerinde Yozgat- Sivas karayolunun 45'inci kilometresinde radarlı hız denetimi yapan polis ekipleri kontroller sırasında İstanbul plakalı bir aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemede ekip radar cihazını ikaz eden radar dedektörü tespit edildi. Araç sürücüsü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 51/5B maddesinden yasal işlem başlatıldı. Radar dedektörü ise adli birimlere teslim edildi.