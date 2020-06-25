Otomobille, kamyonet çarpıştı: 8 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 kara yolu ilçe geçişinde meydana geldi. M. Ö. İdaresindeki 34 AE 174 plakalı otomobil, kavşakta E.K. idaresindeki 28 AAV 391 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 AE 174 plakalı aracın sürücüsü, araçta bulunan aynı aileden 3'ü çocuk toplamda 5 kişi ve 28 AAV391 plakalı kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İncelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen Sivas Valisi Salih Ayhan da D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazası hakkında olay yerinde bilgi aldı. Ayhan, yaralılarla ilgilenmesi ve ailenin yollarına devam etmeleri için kaza yapan aileye araç temin edilmesi konusunda yetkililere talimat verdi.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.