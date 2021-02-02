İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobiller çarpıştı : 3 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 11.00 sıralarında Gemerek ilçesi Sızır beldesinde meydana geldi. S.Ş. idaresindeki 58 FP 838 plakalı Renault marka otomobil, beldeyi ilçeye bağlayan yolda Z.T. idaresindeki 66 ED 877 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü ve 58 FP 838 plakalı araçta bulunan C.İ. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Gemerek ilçe hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.