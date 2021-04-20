Otyakmaz: “Avrupa kupaları iddiamız sürüyor”

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında lider Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan DG Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Avrupa Kupaları iddialarını sürdürdüklerini söyledi. Otyakmaz, “13 haftadır namağlup serimiz devam ediyor. Avrupa kupalarına katılma açısından da iddiamızı sürdürdüğümüz için bu bizim için çok önemliydi” dedi.

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları müsabakanın ardından stadyum çıkışında gazetelerin sorularını yanıtladı.

Otyakmaz, Avrupa Kupaları hedefi ile ilgili yöneltilen soruya, “Bu manada çok ciddi rakiplerimiz var, Alanya olsun, Antep olsun. Bunlar çok ciddi rakipler. Puan kaybına uğramamamız gerekiyordu bu maçta. Karşımızdaki şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş. Buradan alınmış 1 puan bizim için sevindirici. 13 haftadır namağlup serimiz devam ediyor. Avrupa kupalarına katılma açısından da iddiamızı sürdürdüğümüz için bu bizim için çok önemliydi. Sonuçtan memnun olduğumuzu söyleyebilirim” diye yanıt verdi.

“Bana kalsa penaltıydı”

Otyakmaz, karşılaşmanın hakemin performansı hakkındaki soruya ise, “İlk yarı ufak tefek taktir hakları dikkatimi çekti. Hakemlik pek bir şey olduğunu düşünmüyorum ama penaltı konusu hariç. Bana kalsa penaltıydı. Evet, biraz belki elini çekiyor gibi gözükmekte birlikte eli ve kolu bayağı açık durumda. Penaltı verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir suç veya kusur varsa VAR'daki hakemlere de bağlamak lazım diye düşünüyorum” cevabını verdi.

“Uygun görmediler”

Başkan Otyakmaz, takım kaptanı Hakan Arslan'ın cezasının indirilmesinin reddedilmesi ile ilgili de konuştu. Otyakmaz, “Bazı dönemlerde çok sık ve çok sayıda maç iptal edilip oyuncular tekrar oynayabiliyor. Maalesef taktir haklarını olumlu yönde kullanmadılar. Oysa ki pozisyon gereği kırmızı karttı ve hiçbir itiraz da yapmamıştı Hakan. Hakan Arslan'ın iyi bir centilmen sporcu olduğunu hesaba kattığımızda ödüllendirilmesi iyi olurdu ama öyle uygun görmediler. Diğer oynayan arkadaşlarımız da elinden gelen mücadeleyi gösterdiler” diye konuştu.