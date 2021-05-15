Otyakmaz: “Avrupa'ya gitmek için kupa finalinde Beşiktaş'ın yanında olacağız”

Süper Lig'in 42. ve son haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden DG Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, “Ligi 5. bitirdik ve bu 5. bitirmemiz hali hazırda bizi Avrupa kupalarına taşımıyor. Avrupa kupalarına gitmemiz için de Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında başarılı olup kupayı alması gerekiyor” dedi.

Otyakmaz, ligin ikinci yarısından itibaren mükemmel bir çıkış yakaladıklarını ifade ederek, “İkinci yarısında göstermiş olduğumuz performansla ligi 5. bitirdik. Hem teknik heyetimizi, hem de futbolcularımızı canı gönülden kutluyorum. Gerçekten büyük bir başarı. İkinci yarının ilk karşılaşmasında Alanyaspor ile 2 gün süren bir müsabaka sonucunda mağlup olmuştuk. O günden bugüne çok şükür mağlubiyet yüzü görmedik ve hak ettiğimiz bir yerde ligi bitirdiğimizi düşünüyorum. Başta yönetim kurulumuz olmak üzere emeği geçen herkese bütün arkadaşlarımıza ve futbolcularımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı taraftarlarımıza armağan olsun” dedi.

“Rıza hoca ile yeniden sözleşme imzalayacağız”

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinin sona ermesinin hatırlatılması üzerine Başkan Otyakmaz, “Rıza hoca bizim hemşerimiz. Herhangi bir problem olması söz konusu bile değil. Hafta içi konuşup, önce onunla sözleşmemizi imzalayıp, ondan sonra verdiği rapor doğrultusunda transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Daha güçlü bir Sivasspor inşallah önümüzdeki sezonda vizyonda olacak. Takımda sözleşmesi sona eren bazı futbolcularımız var. İlk önce hocamızla sözleşmeyi imzaladıktan sonra onlarla da görüşüp devam edemeyecek olanlara da başarı dileyeceğiz. Devam edecek olanlara da yeni sözleşmeyle yolumuza devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

“Kupa finalinde Beşiktaş'ın yanında olacağız”

Bir basın mensubunun Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Sivasspor'un Avrupa kupalarına katılma hakkı da elde edeceğini söylemesi üzerine Otyakmaz, “Ligi 5. bitirdik ve bu 5. bitirmemiz hali hazırda bizi Avrupa kupalarına taşımıyor. Avrupa kupalarına gitmemiz için de Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında başarılı olup kupayı alması gerekiyor. Dolayısıyla o maçta bütün maçta Sivaslıların desteği Beşiktaş'ın yanında olacak diye düşünüyorum. Ama hak edenin kazanacağı bir karşılaşma olmasını bütün kalbimle diliyorum” dedi.

“A milli takıma bizden futbol gitmemesi üzdü”

A Milli Takım aday kadrosuna Sivasspor'dan futbolcu çağırılmamasını da eleştiren Otyakmaz, “A Milli takım seçmeleri yapıldı. Öncelikle milli takımımızı tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Şenol hocamız geçtiğimiz hafta Sivasspor'la ilgili çok güzel şeyler söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ama bizim de beklentilerimiz vardı, bazı oyuncularımızın milli takımda olmasını arzu ediyorduk. Sivasspor taraftarı da böyle bir şey bekliyordu. Biraz üzüldüğümüzü de söylemek istiyorum” diye konuştu.

“Olumsuz yorumların hesabını mahkeme de soracağız”

Ligde geçen hafta Fenerbahçe'yle oynadıkları karşılaşma öncesinde bir televizyon program yorumcusunun Sivasspor ile ilgili eleştiri sözlerine hatırlatılması üzerine Otyakmaz, şu yanıtı verdi:

“Bu olumsuz yorumların hesabını mahkeme de soracağız. Gerekli dilekçeleri verdik. Acaba bu spor yorumcularında da yaş haddinden dolayı sağlık raporu alınması gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Bilmiyorum ama öyle herkesle istediği gibi ileri geri konuşamamalı. Bunun bir bedeli olmalı. Bu bedeli ödettirmek için de hukukçularımız çalışmaya devam ediyor. Pazartesinden itibaren gerekli yerlere gerekli şikayetleri yapacağız.”