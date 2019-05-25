Otyakmaz: “Hakan Keleş kararını sonra vereceğiz”

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Hakan Keleş ve sözleşmesi biten oyuncular ile devam edip etmeyeceğimize yönetim kurulu toplantısından sonra karar vereceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında lig şampiyonu Galatasaray'ı 4-3 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, şampiyon Galatasaray'ı tebrik etti.

Başkan Otyakmaz, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Sözlerime Galatasaray'ı kutlayarak başlamak istiyorum. Tebrik ederiz. Hem kupayı bu stadyumda aldılar hem de şampiyon oldular. Galatasaray ve camiasını tebrik ediyorum. Bizim için de çok önemli bir karşılaşmaydı. Ligin son maçında taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. 2-0 gibi bir skordan geri döndüğümüz için de çok mutluyuz. Taraftarlarımız da çok mutlu. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

“Sıkıntılı süreç yaşadık”

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, hafta içi yönetim kurulu ile toplantı yapacaklarını söyleyerek, “Sıkıntılı başladığımız ligi Hakan Keleş'in gelmesiyle ilk yarıyı rahat bitirdik. İkinci yarıya da fena başlamamıza rağmen iç sahada kaybettiğimiz kritik karşılaşmalarda biraz sıkıntılı bir süreç yaşadık ama önemli beraberliklerle de çok fazla sıkıntı yaşamadan bu maça kadar geldik. 41 puanla sezonu tamamlamış olduk. Denk güçte olan takımların bulunduğu ligde daha iyi yerde sezonu tamamlayabilirdik. Yönetim kurulu ile yapacağımız toplantının ardından Hakan Keleş ve sözleşmesi biten oyuncular ile devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz” ifadesini kullandı.