Oyun parkına gidemeyen çocuklar için salıncağı eve taşıdılar

Sivas'ın Gürün İlçesi Halk Eğitim Merkezinde kursiyer kadınlar daha çok oyun parkında görmeye alışık olduğumuz salıncağı evlere taşıyorlar.

Sivas Gürün Halk Eğitim Merkezi ile Sivas İş-Kur İl Müdürlüğü iş birliğinde açılan “Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama” kursunda kadınlar bir yandan maske üretirken bir yandan da çocuk salıncağı üretimine başladılar. Korona virüs dolayısıyla ilk günden bu zamana kadar maske üretimi yapan Sivas Gürün Halk Eğitim Merkezindeki kursiyer kadınlar bu kez de çocuklar için kolları sıvadılar. Pandemi dolayısıyla oyun parklarına gidemeyip evlerinde kalmak zorunda olan çocuklar için salıncak üretimine başlayan kursiyer kadınlar kendilerine de ek gelir sağlıyor. Kadınlar yaklaşık 40 ila 45 kilogram olan 7 ve 8 yaşındaki çocuklar için üretilen bu salıncakları 100 ile 130 lira arasında satışa sunuyorlar. Malzeme bulmakta sıkıntı çeken kadınlar iş adamlarından destek beklerken ürettikleri salıncaklar sayesinde de adeta oyun parklarını çocukların evlerine taşıyorlar.

Yurtiçi ve Yurt dışına gönderebiliyorlar

Usta Öğretici Tülay Kayış, ürettikleri çocuk salıncaklarını yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere her yere kargo ile gönderebildiklerini ifade ederek, “Gürün halk Eğitim Merkezi olarak biz burada İş-Kur bünyesinde ilk önce maske üretimiyle başladık. Daha sonra pandemi dolayısıyla çocukların evde sıkıldığını düşünerek bize de eki iş beceri olsun diye salıncak dikimine başladık. 14 kişiyiz ve neredeyse gündü 14 tane çıkaracak kadar salıncak üretiyoruz. Ürünlerimizde kumaş özelliklerine göre fiyatlarımız 100 ile 130 arasında değişiyor. Fakat malzeme bulma ve alma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bazı kumaşları buradan temin edemiyoruz bazen de maddi olarak sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuda da iş adamlarımızdan desteklerini bekliyoruz. Aynı zaman da salıncakları yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere kargo ile her yere gönderebiliyoruz. Salıncaklarımız 40 ila 45 kilo arası çocukları taşımakta. 7 veya 8 yaşına kadar kullanılabiliyor” dedi.