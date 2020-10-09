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Oyun parkında başlayan namaz salıncakta bitti

Sivas’ta cami bahçesindeki oyun parkına babasıyla birlikte cuma namazını kılmaya gelen 6 yaşındaki çocuğun namazı salıncakta bitti.

Sivas'ta cami bahçesindeki oyun parkına babasıyla birlikte cuma namazını kılmaya gelen 6 yaşındaki çocuğun namazı salıncakta bitti.


Sivas Kent merkezi Uluanak mahallesinde bulunan Ulu camide, cuma namazı Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak kılındı. Camide yer bulamayan bazı vatandaşlarsa bahçe kısmında bulunan oyun parkında namaz kıldı. Babasıyla birlikte cami bahçesindeki oyun parkına gelen, 6 yaşındaki Muhammet Kaan Eken'in namaz esnasındaki davranışları gülümsetti. Namaz kılan cemaate aldırmayan 6 yaşındaki Muhammet Kaan'ın namazı oyun parkındaki salıncakta ve kaydırakta bitti.

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