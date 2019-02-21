Özbelsan'ın yeni tesisleri açılıyor

Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Özbelsan Anonim Şirketi'nin yeni idari bina ve tesisleri yarın açılıyor.

Kurulduğu günden bu yana Sivas'a değer katan Özbelsan; ekmek fabrikası, ahşap kent mobilyaları, beton yapı elemanları ve konut üretimi gibi birçok farklı alanda kaliteli hizmeti kente kazandırıyor.

Tüm teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek her geçen gün kendisini yenilemeyi sürdüren şirketin yeni yerleşkesi 3 ayrı yapıdan oluşuyor. Bu modern tesislerde; 4 katlı idari bina, ekmek fabrikası, kent mobilyaları fabrikası, demir doğrama atölyesi, yemekhane ve kapalı otopark bulunuyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yeni tesislerin açılışı, il protokolünün de katılımıyla saat 13.30'da gerçekleştirilecek.