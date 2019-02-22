Özbelsan'ın yeni tesisleri hizmete açıldı

Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Özbelsan Anonim Şirketi'nin yeni idari bina ve tesisleri gerçekleştiren törenle hizmete açıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yeni tesislerin açılışı için tören düzenlendi. Tören saygı duruşun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın, "Özbelsan şirketimiz gerçekten çok önemli süreçlerden geçti. Hamdolsun bugün itibariyle gerek istihdam noktasında, gerek üretim noktasında en büyük en önemli şirketlerinden bir tanesi. Özbelsan öyle bir değer ki, eğer bu iyi yönetilemez veya yanlış yönetilirse hem kendisini hem belediyeyi batırır. Ama iyi yönetildiği zaman sürekli büyür kendini de kurtarır, belediyeyi de kurtarır, Sivas'a da büyük değer katar demiştim. Şükürler olsun ki Özbelsan'ın sürekli büyüdüğünü görmekten, Sivas'a değer kattığını görmekten, belediye hizmetlerinde daha ekonomik daha kaliteli hizmet yapması noktasında büyük katkılarının olduğunu belirtmek isterim." dedi.

Özbelsan'ı belediyenin bütün işlerinde rekabet ortamı oluşturmak maliyetleri daha aşağı çekebilmek verimli bir şekilde kullandıklarını söyleyen Başkan Aydın,"400 konutluk inşaatı dar gelirliler için planlamıştık ortalama 80 bin TL daire başı fiyatı olan inşaatı bir yılda tamamladık ve hak sahiplerine teslim ettik. Özbelsan belediyemizin birçok projelerinde Sivas'ımıza hizmet etti, katkılar sundu. Sadece belediyenin işleri değil Sivas'ta, hatta Sivas dışında da birçok projelerde yer aldı. Başarılı bir şekilde o projeleri sonuçlandırdı. Özellikle kent mobilyaları ve beton yapı elemanları fabrikası Özbelsan bünyesinde kurduk. Bu belediyemiz açısından çok önemli bir stratejik bir projeydi. Emin olun yaptığımız yollarda parklarda eğer bu kadar çok iş yapmışsak burada bu fabrikanın çok büyük etkisi oldu katkısı oldu. Biz 24 saat bu fabrikayı vardiyalı şekilde çalıştırdık. Bakımdan bu yapılan eserler kim tarafından yapılmış olursa olsun bu şehrin bir değeridir bu kurumların sizlerin bir değeridir. Elbette uzun yıllar Sivas'ımıza hizmet edecektir. Ülke ekonomimize şehir ekonomimize belediye ekonomimize katkı sunacaktır." diye konuştu.

Vali Salih Ayhan ise,"Özbelsan'ın güzel bir başarı hikayesi var bundan dolayı takdir ediyorum. Bizde inşallah yakında Osman Seçilmiş Parkının karşısında Makine İkmal Müdürlüğümüzü taşıyacağız. Bu bölge biraz daha canlı olmuş olacak. Tabi şehrin içerisinden bu tür kurumların çıkması çok önemli hem şehri rahatlatıyor, hem de şehrin büyümesine katkı sağlıyor. Ben hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan, Özbelsan Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Çoban'a, Belediye Başkanı Sami Aydın ise Özbelsan Genel Müdürü Şaban Kaya'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Edilen dua ile birlikte il protokolü yeni tesislerin açılış kurdelesini keserek şirketin yerleşkesini inceledi.