Özdemir: “Sivas'ı hak ettiği yere taşımanın amacındayız”

13 Kasım'da yapılacak olan STSO organ seçimleri öncesinde Başkan Adayı Zeki Özdemir, 12.Komite Finans ve Sigorta Grubu Meclis Üyesi adayları Necati Şahin, Erdem Er ve Sinan Demir ile birlikte Finans ve Sigorta Grubu üyelerini iş yerlerinde ziyaret etti.

“Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız”

Özdemir ve Meclis üyesi adayları, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyerek bol kazançlar diledi. Özdemir, STSO organ seçimlerine az bir sürenin kaldığını bu çerçevede üye ziyaretlerine hız kazandırdıklarını dile getirerek kendilerinden destek istedi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Özdemir, projeleri hakkında bilgiler sunarak ekibine vurgu yaptı. “Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız ilkesini düstur edinerek Sivas'ı hak ettiği yere taşımanın amacındayız, bunu da ekibimle başaracağımıza inanıyorum” dedi.