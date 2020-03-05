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Özel eğitim öğrencileri camide buluştu

Sivas’ın Zara ilçesinde özel eğitim öğrencileri camide buluştu.

Sivas'ın Zara ilçesinde özel eğitim öğrencileri camide buluştu.


Zara İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen “Kulluk İçin Yok Engel, Yeter ki Sen de Camiye Gel” projesi kapsamında Zara Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilçe merkezindeki okulların özel eğitim sınıflarında eğitim alan çocuklar Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde kılınan öğle namazında bir araya geldiler.


Konu hakkında açıklama yapan Gençlik Merkezi Engelli Koordinatörü Fikri Çelebi, “Engelli vatandaşlarımızın caminin manevi iklimi ile buluşturulması için Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve hayata geçirilen “Kulluk İçin Yok Engel, Yeter ki Sen de Camiye Gel” projesinde özel eğitim öğrencilerimiz, engelli vatandaşlarımız, cami cemaatimizle birlikte aynı safta namaz kıldılar, İdlib şehitlerimiz için birlikte dua ettiler” dedi.


Programa; Belediye Başkanı Fatih Çelik, müftülük çalışanları, okul müdürleri, öğrenciler ve cemaat katıldı.

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