Özel idare 24 bin ton evsel atık topladı

Sivas İl Özel İdaresi, 2018 yılında; kurum imkanları ile 495 köyde 72 bin 363 kişinin 24 bin ton evsel katı atığı toplayarak kırsalda yaşayan nüfusun yüzde 49.24'üne hizmet hizmet verdi.

Sivas İl Özel İdaresinin ‘Köylere Hizmette Şimdi Sıra Temizlikte' sloganıyla 2015 yılından beri faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, “Bizler doğayı, çevreyi ve hayvanları seven bir kültürün evlatlarıyız. Bu manada çevrede temizlik, bizlerin en büyük şiarıdır. İdaremiz kırsaldaki temizliğe yönelik çalışmalarını her sene üzerine koyarak ilerletiyor ve büyük bir gayret gösteriyor. Sivas İl Özel İdaresi olarak 16 temizlik aracımızla temizlik görevini idame ediyor olarak görünsek de, ilçelerde belediyelerle yapılan protokoller kapsamında koordineli bir çalışma yürütülüyor” dedi. ‘Sıfır Atık Projesi'nde dünyaya bizim örnek olmamız gerektiğini vurgulayan Genel Sekreterimiz, “Selçuklu şehrinde yaşıyoruz, medeniyetimizin ‘su medeniyeti' olduğunun bilincindeyiz. Sahip olduğumuz kültürel kimlik gereğince, bu projeyi sadece kurumsal manada değil, bireysel olarak da özümsememiz gerekiyor.” diye konuştu.