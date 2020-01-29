Özel İdare personeline ilk yardım eğitimi

Eğitimlerde, Sivas İl Özel İdaresi personeline pratik bilgilerin yanında cansız mankenler üzerinde ilk yardım uygulamaları yapılıyor. Genel ilk yardım bilgileri, yaşam belirtileri, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, şeker koması, kırık çıkık, zehirlenme, hayvan ısırıkları, hasta ve yaralı taşıma gibi konularda yapılması gerekenler anlatılıyor.

Gruplar halinde verilen eğitimler sayesinde hem personelin bilgileri tazeleniyor hem de uygulamalı olarak güncelleme eğitimleri yapılıyor.