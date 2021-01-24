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Özel izin alıp 4 saat Türk Bayrağı için tırmandılar

Sivas’ta valilikten aldıkları özel izinle Yıldız Dağı’na tırmanan dağcı grup, olumsuz hava koşulları nedeniyle parçalanan ve kar altında kalan Türk Bayrağını yeniledilerSivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta valilikten aldıkları özel izinle Yıldız Dağı'na tırmanan dağcı grup, olumsuz hava koşulları nedeniyle parçalanan ve kar altında kalan Türk Bayrağını yenilediler


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağının zirvesindeki direkte asılı olan Türk bayrağı da soğuk hava ve kar yağışından nasibini aldı. Durumu fark eden bir grup dağcı parçalanan Türk Bayrağını yenilemek için Sivas Valiliğinden özel izin alarak Yıldız Dağı'na tırmandı. Karla kaplanan ve oldukça zor olan 4 saatlik tırmanışın ardından zirveye çıkmayı başaran dağcılar, fırtına ve kar nedeniyle parçalanan ve kar altında kalan Türk Bayrağını gördü. İlk olarak bayrağı söken dağcılar daha sonra direkte toplanan karı temizledi. Yanlarında getirdikleri yeni Türk Bayrağını göndere çeken dağcılar o anları anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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