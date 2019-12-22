?zel kar???mla gribe sava? a?t?

Sivas'ta so?uk havalar?n kendini g?stermesi ile birlikte Sebze ve Meyve Halindeki aktarlarda yo?unluk ya?an?yor. Aktar Sefa Korkmaz, 10 farkl? bitkiyi kullanarak Sivas'a ?zg? bir k?? ?ay? geli?tirdi. 10 ?e?it bitkinin yan? s?ra bu kar???ma mad?mak da eklendi. Bu ?aya Sivas halk?ndan ve ?ehir d???ndan yo?un talep var.

Aktar Sefa Korkmaz, ?zel kar???m? ile gribe sava? a?t???n? belirterek, ?Sivas'a ?zel olan bu k?? ?ay?m?z?n i?erisine mad?ma?? koyduktan sonra b?nyeye olumlu etkileri oldu?unu fark ettik. Adeta bir Ar-Ge ?al??mas? ger?ekle?tirir gibi ?al??t?k. ??erisinde eksik olan bitkiyi tamamlam?? olduk. Bu sayede k?? ?ay?n? kendi a??m?zdan tamam?yla d?zenleyip, olumlu bir y?nden sunumunu ger?ekle?tirdi?imizi d???n?yorum. Bu k?? ?ay?nda ?nemli olan husus i?erisindeki bitkilerin birbirleriyle olan etkile?imi. ??in i?inde kar???m oldu?undan ?t?r? her t?rl? hileye a??k bir ?r?n. Bununla ilgili olarak da halk?m?z?n g?venilir aktarlardan al??veri?

yapmas? ?ok ?nemli. Bizde ayn? ?ekilde kar??t?r?rken kabalama usul? ile hareket etmedik. Kesinlikle i?erisindeki bitkilerin gramajlar? belli, birbirlerine etkisi g?z ?n?ne al?narak uyguland?. Bu k?? ?ay?n?n gribal enfeksiyonlara tamam?yla fayda g?stermesinden sebep hem grip olunmadan hem de grip olduktan sonra t?ketilmesini tavsiye ediyoruz. Haliyle i?in i?erisinde Sivas oldu?u zaman talepler y?ksek oranda oluyor. Gerek sosyal medyadan, gerekse ?ehir d???ndaki m??terilerimizden talepler art?? g?steriyor. Fiyatlar? ise gayet minimuma ?ekmeye ?al??t?k. ??erisinde bulunan bitkilerin gerek ?hlamurun, gerek mad?ma??n ?ok pahal? olmas?ndan dolay? bunlar? minimize edebilmek i?in fiyat?m?z? 12.5 TL'de sabit k?ld?k? dedi.

Gribe z?rh olan ?zel kar???m?n i?erisinde etken madde olarak mad?ma??n yan?s?ra kabuk tar??n, ku?burnu, zencefil, hatmi ?i?e?i, papatya, nar ?i?e?i, ye?il ?ay, ?hlamur ve havl?can bitkisi bulunuyor.