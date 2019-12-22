İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

?zel kar???mla gribe sava? a?t?

Sivasl? aktar, kente ?zg? bitkilerle haz?rlad??? ?zel kar???mla so?uklar?n neden oldu?u hastal?klara sava? a?t?.


Sivas'ta so?uk havalar?n kendini g?stermesi ile birlikte Sebze ve Meyve Halindeki aktarlarda yo?unluk ya?an?yor. Aktar Sefa Korkmaz, 10 farkl? bitkiyi kullanarak Sivas'a ?zg? bir k?? ?ay? geli?tirdi. 10 ?e?it bitkinin yan? s?ra bu kar???ma mad?mak da eklendi. Bu ?aya Sivas halk?ndan ve ?ehir d???ndan yo?un talep var.


Aktar Sefa Korkmaz, ?zel kar???m? ile gribe sava? a?t???n? belirterek, ?Sivas'a ?zel olan bu k?? ?ay?m?z?n i?erisine mad?ma?? koyduktan sonra b?nyeye olumlu etkileri oldu?unu fark ettik. Adeta bir Ar-Ge ?al??mas? ger?ekle?tirir gibi ?al??t?k. ??erisinde eksik olan bitkiyi tamamlam?? olduk. Bu sayede k?? ?ay?n? kendi a??m?zdan tamam?yla d?zenleyip, olumlu bir y?nden sunumunu ger?ekle?tirdi?imizi d???n?yorum. Bu k?? ?ay?nda ?nemli olan husus i?erisindeki bitkilerin birbirleriyle olan etkile?imi. ??in i?inde kar???m oldu?undan ?t?r? her t?rl? hileye a??k bir ?r?n. Bununla ilgili olarak da halk?m?z?n g?venilir aktarlardan al??veri?


yapmas? ?ok ?nemli. Bizde ayn? ?ekilde kar??t?r?rken kabalama usul? ile hareket etmedik. Kesinlikle i?erisindeki bitkilerin gramajlar? belli, birbirlerine etkisi g?z ?n?ne al?narak uyguland?. Bu k?? ?ay?n?n gribal enfeksiyonlara tamam?yla fayda g?stermesinden sebep hem grip olunmadan hem de grip olduktan sonra t?ketilmesini tavsiye ediyoruz. Haliyle i?in i?erisinde Sivas oldu?u zaman talepler y?ksek oranda oluyor. Gerek sosyal medyadan, gerekse ?ehir d???ndaki m??terilerimizden talepler art?? g?steriyor. Fiyatlar? ise gayet minimuma ?ekmeye ?al??t?k. ??erisinde bulunan bitkilerin gerek ?hlamurun, gerek mad?ma??n ?ok pahal? olmas?ndan dolay? bunlar? minimize edebilmek i?in fiyat?m?z? 12.5 TL'de sabit k?ld?k? dedi.


Gribe z?rh olan ?zel kar???m?n i?erisinde etken madde olarak mad?ma??n yan?s?ra kabuk tar??n, ku?burnu, zencefil, hatmi ?i?e?i, papatya, nar ?i?e?i, ye?il ?ay, ?hlamur ve havl?can bitkisi bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.