Özel okul depremzede öğrencilere kapılarını açtı

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları eğitimi yarım kalacak olan depremzede öğrenciler için örnek bir adım attı. Okul yönetim kurulu, açılacak eğitim öğretim dönemi öncesi depremzede öğrenciler için 67 kontenjan açtı. Anaokulundan 12. Sınıfa kadar şu ana kadar 42 öğrencinin kaydı ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada Anaokulunda 9, 3. Sınıfta 2, 7. Sınıfta 4, 11. Sınıfta 6 ve 12. Sınıfta 4 olmak üzere toplam 25 kontenjanın boş olduğu, bu sınıflar için depremzede öğrencilerin kayıklarının ücretsiz olarak sağlanacağı duyuruldu.