İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Özel Pusula Akşam Lisesi ilk mezunlarını verdi

Sivas’ta faaliyet gösteren Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi ilk mezunlarını verdi.

Sivas'ta faaliyet gösteren Özel Sivas Pusula Akşam Lisesi ilk mezunlarını verdi.


Kent merkezinde bulunan Özel Pusula Akşam Lisesi 2021- 2022 eğitim- öğretim yılında ilk mezunlarını verdi. 12 sınıf öğrencileri diplomalarını üstün başarıyla alarak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Okul rehber öğretmeni tarafından tercihlerini yapan öğrenciler sorunsuz mezuniyet ve diğer işlemler için Özel Pusula Akşam Lisesi kurucularına ve idarecilerine teşekkür ettiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.