Özer Karadaş: “2. devreye iyi başlamak istiyoruz”

Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Özer Karadaş, ligin ikinci devresine iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Karadaş, “Takımımıza katacağımız yeni oyuncularımızla birlikte Antalya kampını iyi değerlendirip ligin devresine iyi başlamak istiyoruz” dedi.

Misli.com Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, devre arası ikinci etap kampına bugün Antalya'da start verecek. Kamp öncesi açıklamalar yapan Teknik Direktör Özer Karadaş, takımdan ayrılan futbolcuların olduğunu ifade ederek, “Ligin ilk devresini değerlendirecek olursak iyi yerde tamamladığımızı düşünüyorum. Güzel maçlar ve güzel sonuçlar aldık. Oyuncularımızın başka kulüpler tarafından takıp ediliyor olması bizim için sevindirici bir olay. İnşallah ligin devresine Antalya kampıyla hazırlanacağız. 1 haftalık kampımız var. Bu süreci yoğun tempolu bir çalışma şeklinde geçireceğiz. Tabii ki takımımızdan ayrılan oyuncularımız oldu. Ben ayrılan oyuncularıma verdikleri emek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah takımımıza katacağımız yeni oyuncularımızla birlikte Antalya kampını iyi değerlendirip ligin devresine iyi başlamak istiyoruz. Antalya kampında 1 ya da 2 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.