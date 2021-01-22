Özer Karadaş: “Üst sıralardaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz”

com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Özer Karadaş, ligin ikinci yarısına ilişkin konuştu. Karadaş, “Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bazı oyuncularla görüşmelerimiz sürüyor. İkinci devrede de, ilk devrede olduğu gibi üst sıralardaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz” dedi.

Sivas Belediyespor'un Antalya Belek'teki devre arası kampı bugün yapılan idmanla sona erdi. Teknik Direktör Özer Karadaş, devre arası 2. etap Antalya kampını değerlendirdi. Yaklaşık bir haftadır Antalya'da kamp yaptıklarını söyleyen Karadaş, “Antalya kampının güzel ve faydalı geçtiğine inanıyorum. Bir haftalık kamp süresince yardımcı hocalarımla birlikte günlük planlanan çift idman programına uygun olarak antrenmanlarımızı gerçekleştirdik. Lige verilen arada Sivas ve Antalya kamplarını en iyi şekilde değerlendirdik. Eksik olan oyuncularımız var. Transfer çalışmalarımız bu anlamda devam ediyor. Bazı oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. İkinci devrede de ilk devrede olduğu gibi üst sıralardaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Bugün sabah son antrenmanımızı yaptık ve bugün itibari ile Antalya kampını tamamlamış olduk. Takımımıza 1 gün izin verdik. İnşallah Sivas'ta pazar günü tekrar toplanıp ligin 2. devresinin ilk maçı olan Kırklarelispor müsabakasının hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah bu maçtan da iyi sonuçla ayrılıp ligin 2. devresine iyi başlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.