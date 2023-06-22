Ozon Tekstil, CK Çamlıbel Elektrik aracılığı ile yeşil enerji sertifikası aldı

Türkiye'nin önemli giyim markalarından Defacto'nun iştiraklerinden Ozon Tekstil, CK Çamlıbel Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. Ozon Tekstil, bu sertifika ile Sivas'taki fabrikasının yıllık 120 bin kWh'yi bulan elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacağını belgelemiş oldu.

Tekstil ve moda sektöründe sürdürülebilirliğe yönelik yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından Defacto'nun iştiraklerinden Ozon Tekstil, CK Çamlıbel Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldı. Dünya genelinde pek çok ülkeye ihracat yapan Ozon Tekstil, Sivas'taki üretim fabrikasının yıllık 120 bin kWh'yi bulan elektrik tüketimini yeşil enerji kaynaklarından sağlayacak.

Sertifikaya sahip olan şirketler çeşitli avantajlar elde ediyor

Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesi ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistem sayesinde tüketiciler güvenilir bir seçim yapabiliyor. Aynı zamanda yeşil enerji kullanımının karbon salınımının azaltılmasına yönelik olumlu bir adım olması nedeniyle tüketici davranışını yeşil enerji kullanan tesisler için pozitif yönde etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar, satın aldıkları ürünleri üreten tesislerin yenilenebilir enerji sertifikası almasını şart koşarken buna karşılık çeşitli avantajlar da sağlıyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasını Ozon Tekstil Genel Müdürü Seda Dışlık'a takdim eden CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, “Sürdürülebilir bir gelecek, çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için fosil yakıtların enerji üretimindeki payını azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek artık bir tercih değil, bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. CK Çamlıbel Elektrik olarak biz de sürdürülebilir enerji çözümlerimiz ile müşterilerimize ve iş ortaklarımıza katma değer katarken yeşil enerjinin sektördeki payının artmasına destek vermeye gayret ediyoruz. Çevre dostu elektrik tedarik etmek isteyen sanayi ve ticarethane müşterilerimizin I-REC (International Renewable Energy Certificate) almalarına aracılık etmek ve bu süreçte onların yanında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sivas'ın istihdamına ve kalkınmasına önemli katkı sunan şirketlerden Ozon Tekstil'i bu sertifika ile doğadaki karbon ayak izini azaltma yönünde attıkları adım için tebrik ediyoruz, işbirliğimizin devamını diliyorum” dedi.

“Çevreye dost teknolojileri kullanmaya büyük önem veriyoruz”

Ozon Tekstil Genel Müdürü Seda Dışlık ise, “Ozon Tekstil olarak, enerji tüketimimizde ve üretim süreçlerimizde çevreye dost teknolojileri kullanmaya büyük önem veriyoruz. Müşterilerimize kaliteli ürünler sunarken çevreyi korumak ve enerji verimliliğini artırmak hedeflerimizin merkezinde yer alıyor. Bu çerçevede yaptığımız çalışmalarla hem doğal kaynakları koruyor hem de karbon ayak izimizi azaltarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyoruz. Sürdürülebilir enerji kullanımı, sadece şirketimiz için değil, tüm dünya için önemli bir önceliktir. Bu nedenle, yenilenebilir enerji projelerine destek vermek ve sektörümüzde çevreye dost uygulamaları teşvik etmek için işbirlikleri geliştiriyoruz. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde hareket ederek çevreye etkimizi azaltmayı ve yenilenebilir enerji kullanımını daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu süreçlere katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.