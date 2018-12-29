Öztürk, “Yılın Başarılı Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü

Yerel Yönetimler Dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Yılın Yerel Yöneticileri Belirleniyor anketinde Sivas'tan Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk açık ara "Yılın Başarılı Belediye Başkanı" seçildi. Çevre Düzenleme ve Yeşil Alan kategorisinde Türkiye'nin ilk hizmete açılan Millet Bahçesi Başkan Öztürk'e ödülü kazandırdı. Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, bir çok kez çeşitli başarı ödülleri aldıklarını dile getirerek, "Biz AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini halkımızın hizmetine sunuyoruz. Halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak görüyoruz. Türkiye'de 10 bin nüfusa sahip Kangal İlçemize 9 yıllık görev süremizde 250 milyon liralık yatırım yaptık. Altyapı, üst yapı, parklar, bahçeler, asfalt, modern hizmet binaları, okullar, yüksek okullar. Bunları ilçemize kazandırdık. 100 yıldır su sorunu yaşayan ilçemizin bu sorununa 50 milyon liralık çalışma ile son verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Türkiye'de Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesinin ilk kararını biz aldık. İlk Millet Bahçesini biz hizmete açtık. Bizlere verilen bu ödül ilçe halkımızın bizlere tevdi ettiği görev ile alınmıştır" dedi.