Özyürek ,“Kangal sahipsiz değildir”

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas'ın Kangal ilçesinde ikili eğitim veren Kuşkayası İlköğretim Okulu'nun taşımalı sisteme geçirilmesi ve ilçe merkezinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesinin diğer lise ile birleştirilmesine tepki gösterdi.

Kangal İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Alkan ile görüştüğünü belirten MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, okullarda öğrenci sayısının azlığı nedeni ile bu kararların alındığını öğrendiğini belirtip, “Kuşkayası İlköğretim Okulunu öğrenci sayısının az olması sebebiyle Taşımalı Eğitim Sistemi kapsamına aldıklarını ifade ediyorlar. Yine Kangal Merkezde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesinin diğer lise ile birleştirildiğini ifade ediyorlar.Buradan okulların açılmasına 5 gün kala böyle bir karar alan yetkililerine sesleniyorum. Kangal sahipsiz değildir. Kangal ilçemizi kimse göz ardı edemez. Böyle bir uygulama yapılacaksa Kangal ilçemizden başlanması son derece yanlıştır. Öğrencilerimizin velileri bizleri arayarak haklı olarak şikâyetlerini dile getiriyorlar. ‘Çocuklarımızın bizden uzaklaşmasını, yatılı okumalarını istemiyoruz. Köylerden şehre mi göçelim? Bu mu isteniyor? Biz köylerimizi terk etmek istemiyoruz. Kapatılan okulumuz açılsın' diyorlar. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Kangal ilçemizin, Sivas'ın hakkını her zaman savunmaya devam edeceğiz. Alınan bu kararın bir kez daha gözden geçirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Şunu herkes net olarak bilsin. Kangal Sahipsiz değildir. Kangal'ı göz ardı ettirmeyiz.”dedi.

Kangal'ın yolları Sivas'a yakışmıyor

Kangal ilçe merkezindeki yolların Sivas'a yakışmadığını belirten Özyürek, ”Belediye'nin bütçesi yetersiz olabilir.Bu hizmet verilmeyecek, yollar yapılmayacak anlamına gelmez. Kangal ilçe şehir merkezindeki yollar şu an araçların gidemediği, Yayaların yürüyemediği, yolu Kangal'dan geçen gurbetçi ve misafirlerin şikayetçi oldukları bir durum olmuştur. Balıklı Kaplıcasıyla, Dünyaca Ünlü Çoban köpeği ile Türk Turizmine hizmet eden ilçemizdeki bu tablo Kangal'a ve Sivas'a yakışmıyor.”şeklinde konuştu.