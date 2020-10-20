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Pancar yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Sivas’ın Kangal ilçesinde pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, pancarlar ise etrafa saçıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, pancarlar ise etrafa saçıldı.


Edinilen bilgilere göre kaza Kangal-Malatya karayolu Yeşilkale mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 02 EF 061 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken pancarlar ise etrafa saçıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kangal İlçe Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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