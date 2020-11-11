Pandemi okulu özletti

Medicana Sivas Hastanesi'nde görevli Uzman Psikolog Kerime Begüm Özkaya, çocukların pandemi döneminde okula gitmelerinin psikolojileri üzerindeki etkilerinden bahsederek, ebeveynlere önerilerde bulundu. Özkaya, okulların açılmasının çocukların psikolojisi üzerinde önemli etkiler bıraktığını belirterek, “Pandemi döneminde çocuklarımızın pek çoğunun okulları özlediklerini görmekteyiz. Normal şartlarda okula gitmek istemeyen çocukların bile, bu süreçte okulu çok özlediklerine, okula gitmek istediklerine tanık olmaktayız. Fakat pandemi döneminde okulların açılması, çocuklarımızın psikolojisi üzerinde önemli etkiler oluşturabilir'' ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin uzaması ile çocuklar maske takmaya alıştı

Psikolog Özkaya, aileleri tarafından bilinçli yetiştirilen ve pandemi sürecin uzamasıyla çocukların maske takmaya alıştığını ifade ederek, “Daha önce farklı bir sınıf ortamında ders gören çocuklarımız, pandemi sebebiyle daha kontrollü bir eğitim alacaklar. Okula girişlerinde ateşleri ölçülecek, ders aralarında eskisi gibi arkadaşları ile yakın mesafede bulunamayacaklar. Okula ilk girişte ve sınıfa girişlerinde dezenfektan kullanarak ellerini temizleyecekler. Okulda maske takarak dersleri dinleyecek olan çocuklarımız, eski eğitim düzeninden oldukça farklı şekilde öğrenim görecekler. Sonuç olarak bu durum çocuklarımızı psikolojik olarak da yakından etkileyecektir. Pandemi de okulların açılması pek çok çocuğu mutlu ederken, belli bir kesimi de tedirgin etmektedir. İçinde bulunduğumuz ve çoğunlukla yaşanan sosyal kaygılar ve performans kaygıları bazı çocukları endişeye sürüklemektedir. Aileleri tarafından bilinçli yetiştirilen ve aynı zamanda pandemi sürecinin uzaması ile birlikte çocukların da bu sürece adapte oldukları ve maske takmaya alıştıkları gözlemlenmektedir. Fakat yine de bu süreçte çocukların yakın temastan kaçınarak dikkatli olmaları gerekmektedir'' şeklinde konuştu.

Çocuğa okulun güvenli bir yer olduğu anlatılmalı

Ailelerin nelere dikkat edilmesi noktasında önerilerde bulunan Özkaya, “Ebeveynlerin kendilerinin pandemi konusunda doğru bilgi edinmeleri gerekmektedir. Böylelikle çocuklarına da doğru ve gerekli bilgi aktarabilirler. Özellikle okul sürecinde çocuklarla birlikte maske kullanma, sosyal mesafe ve el hijyeni hakkında uygulamalı egzersizler yapmak öğretici olacaktır. Çocuklar bu dönemde kaygılı olabilir. Bu normaldir. Bu durumda ona okulun güvenli olduğu anlatılmalıdır. Bu dönemdeki çocuklar ellerini ağzına sık götürebilir. Bunun hastalığa neden olduğu uygun bir dille çocuğa aktarılmalıdır. Ebeveynlerin bu süreçte hem çocuklarının fiziksel hem de ruhsal sağlığı konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir'' dedi.