Pandemide horoz dövüşü 56 bin 822 TL'ye patladı

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri Sivas'ta bir evde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Eve düzenlenen baskında, kısıtlama kararlarına rağmen evde kumar oynayan 10 kişi tespit edildi. 4 deste oyun kağıdı ve 6 dövüş horozu ele geçirildi. Horozlar Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilirken 10 kişiye kısıtlama kurallarını ihlalden ve kumar oynama suçlaması ile toplamda 56 bin 822 TL para cezası uygulandı.