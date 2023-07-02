Sivas'ta park halindeki araç alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yunus Emre Mahallesi'nde bir sokak üzerinde meydana geldi. 58 BY 992 plakalı Volkswagen marka otomobil bilinmeyen bir nedenle park halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Aracın yandığını görenler durumun Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri otomobili tamamen yanmaktan kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.