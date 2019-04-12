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Park halindeki araç yanarak hurdaya döndü

Sivas’ın Kangal ilçesinde park halindeyken kundaklandığı düşünülen araç yanarak hurdaya döndü.

Sivas'ın Kangal ilçesinde park halindeyken kundaklandığı düşünülen araç yanarak hurdaya döndü.


Edinilen bilgiye göre Kangal ilçesi Reşadiye mahallesinde boş bir arsada park halindeki araç gece yarısından sonra yanmaya başladı. Ç.K'ya ait 58 EY 627 plakalı araç kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi üzerine başlatılan incelemede iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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