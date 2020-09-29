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Park halindeki aracın lastiklerini kestiler

Sivas’ta bir evinin önünde park halinde bulunan aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesildi.

Sivas'ta bir evinin önünde park halinde bulunan aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesildi.


Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezinde bulunan Kızılırmak Mahallesi Aziz Baba Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde park halinde bulunan Tekin Karabulut'a ait 58 TY 442 plakalı otomobilin 4 lastiği, kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından kesildi. Otomobilinin lastiklerinin kesildiğini komşularından öğrenen Karabulut, durumu polis ekiplerine bildirdi. Araç üzerinde çalışma yapan polis ekipleri, aracın lastiklerini kesen şahıs veya şahısların bulunması için çalışma başlattı.


Aracını lastikleri kesik vaziyette gördüğünde şaşkınlık yaşadığını belirten Tekin Karabulut, “Komşularım arayıp aracın lastiklerinin kesildiğini söylediler. İndiğimde lastikler yere yapışmıştı. Karakola haber ettim. Aracı bu şekilde gördüğümde şaşırdım" dedi.

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