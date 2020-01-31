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Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Sivas’ta park halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç, vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpü ile söndürdü.

Sivas'ta park halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç, vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpü ile söndürdü.


Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde kentin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan bir hafif ticari araç alev alev yanmaya başladı. Yanan aracı fark eden bir vatandaş yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Aracın alev alev yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Polis ekipleri yangının sebebinin bulunması için çalışma başlattı.

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