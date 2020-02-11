Park halindeki minibüs alev alev yandı

Sivas'ta park halindeki minibüsün alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde Seyrantepe mahallesi Camii sokakta meydana geldi. A.Ş. ye ait park halindeki 58 UA 152 plakalı minibüs alev alev yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.