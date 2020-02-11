İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki minibüs alev alev yandı

Sivas’ta park halindeki minibüsün alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.

Sivas'ta park halindeki minibüsün alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.


Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde Seyrantepe mahallesi Camii sokakta meydana geldi. A.Ş. ye ait park halindeki 58 UA 152 plakalı minibüs alev alev yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.


Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.