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Park halindeki minibüste çıkan yangın korkuttu

Sivas’ta park halindeyken alev alan minibüste maddi hasar oluştu.

Sivas'ta park halindeyken alev alan minibüste maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas- Kayseri yolu İmaret köyü mevkiinde meydana geldi. Haydar Karakaya ait 58 ABN 942 plakalı Renault marka minibüs, park halindeyken yanmaya başladı. Otomobilden çıkan dumanları fark eden Karakaya, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Araçta maddi hasar meydana gelirken yangının elektrik aksamından çıktığı düşünülüyor.


Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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