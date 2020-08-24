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Patates yüklü kamyon devrildi

Sivas’ın Gürün ilçesinde patates yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde patates yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay Kayseri - Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde meydana geldi. C.Ö. (40) yönetimindeki 63 PP 999 plakalı patates yüklü kamyon Kayseri'den Malatya istikametine seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle devrildi. Patatesler yola saçılırken yaralanan sürücü C.Ö. ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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