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Patlamada ölen firma sahibi son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde bir krom madenindeki manyezit ocağında meydana gelen kontrolsüz patlamada hayatını kaybeden firma sahibi Mehmet Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir krom madenindeki manyezit ocağında meydana gelen kontrolsüz patlamada hayatını kaybeden firma sahibi Mehmet Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.


Mehmet Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Sivas'a getirildi. Altuntabak Camii'ne getirilen cenaze, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze sırasında Yıldız'ın sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Yıldız'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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