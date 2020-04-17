Pazar alışverişi için sıralarını beklediler

Korona virüs (Covid-19 ) önlemleri kapsamında Sivas'ta semt pazarın da vatandaşlar, sırayla pazara alınıyor.

Sivas'ta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İstiklal Mahallesinde bulunan semt pazarında da tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Bekçiler, Zabıtalar ve Güvenlik görevlileri pazara gelen vatandaşları maske takma konusunda uyarılardı bulundu. Maske takmayanların pazara girişine izin verilmedi. Vatandaşlar, pazar girişine konulan dezenfektanlarla ellerini dezenfekte ederek pazara giriş yaptı. Pazar içerisinin yoğun olduğu zamanlarda ise yoğunluğu azaltmak için vatandaşlar sırayla pazara alındı. Pazara girişlerinde sırada beklemeleri istenen vatandaşların kimi geri dönerken kimi de yoğunluğun azalmasını bekledi. Pazar içerisinde sosyal mesafenin korunması konusunda uyarı içeren zemin uyarı stickerleri ile de sosyal mesafeye dikkat çekildi.

Pazara gelen vatandaş ise alınan önlemleri doğru buldukları ve desteklediklerini söylediler.