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Pazar tatilinde hizmet peşinde koşuyor

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Pazar günleri gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri sürdürüp Zaralıların taleplerini yerinde dinleyerek sorunları yerinde inceliyor.


Bir çok kişi genelde Pazar günlerinde dinlenmeyi tercih ederken Zara'nın genç belediye başkanı Fatih Çelik, Pazar günleri gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini aksatmadan sürdürüyor. Çelik, son olarak Şehitler Mahallesini ziyaret edip mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi, mahalledeki sıkıntıları yerinde inceledi.


Mahalle Muhtarı Abdulkadir Sazak, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli birlikteliğinde mahallede incelemeler yapan Çelik, zaman zaman vatandaşlarla sohbet etti.


Başkan Çelik eksikleri yerinde görmeyi amaçladıklarını belirtip “Mahalle gezilerimiz, temel hizmetlerimiz anlayışıyla yola çıktık. Birlikte yönetim anlayışını 31 Mart öncesinde beyan etmiştik. Dolayısıyla mahallelerimizdeki eksikliklerimizi, mahalle muhtarlarımızla tespit ediyoruz. Bugün itibariyle 7 mahallemizi bitirdik. Çalışmalarımız mahallelerimizde devam ediyor” dedi.


Şehitler Mahalle Muhtarı Abdulkadir Sazak ise, “Başkanımıza teşekkür ediyorum, mahallemizin sorunlarını yerinde görerek tespit ettik. Çözümlerini yazdık, planlarını yaptık” diye konuştu.

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