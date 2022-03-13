Süper Lig'in 29. hafta maçında Adana Demirspor ile Sivasspor'un Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği maçta Yiğidolar'ın Brezilyalı oyuncusu Pedro Henrique hat-trick yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Sivasspor mücadeleden 3-2 galip ayrılırken, Pedro Henrique attığı 3 golle hat-trick yaparak yıldızlaştı. Karşılaşmada Sivasspor'un golleri 28, 54 ve 90+2. dakikalarda 31 yaşındaki oyuncu Pedro Henrique'den geldi. Adana Demirspor'un gollerini ise 58. dakikada Benjamin Stambouli ve 68. dakikada penaltıdan Mario Balotelli kaydetti.

3-2'lik sonucun ardından Sivasspor, haftayı 3 puanla kapattı.