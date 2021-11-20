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Pedro Henrique ligdeki gol sayısını 2 yaptı

DG Sivasspor’un tecrübeli oyuncusu Pedro Henrique, Başakşehir maçında attığı golle bu sezon 2.

DG Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Pedro Henrique, Başakşehir maçında attığı golle bu sezon 2. kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Sivasspor'da Pedro Henrique rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 59. dakikasında Henrique, penaltından topu ağlarla buluşturdu. Brezilyalı oyuncu böylece bu sezonki ikinci golünü kaydetti.


31 yaşındaki oyuncu, ayrıca bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 9. maçına çıktı.

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