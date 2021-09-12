Pedro Henrique ligdeki ilk golünü attı

DG Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Pedro Henrique, Fenerbahçe maçında attığı golle bu sezonun ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan Sivasspor'da Pedro Henrique rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 45. dakikasında Henrique, penaltından topu ağlarla buluşturdu. Brezilyalı oyuncu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Henrique, golden sonra büyük sevinç yaşadı. 31 yaşındaki oyuncu, ayrıca bu sezon ligde ilk kez Sivasspor formasıyla maça çıktı.