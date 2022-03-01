Pehlivan öğrencilerle camide buluştu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Cumhuriyet Üniversitesi Camii'nde düzenlenen sohbet programına Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da katıldı. Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan yabancı öğrencilerin de katıldığı “Cami Gençlik Buluşması” programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra konuşan İl Müftüsü Remzi Pehlivan; gençlere tavsiyelerde bulundu.

Yapılan amellerin en güzelinin gençlik yıllarında yapılan ameller olduğuna dikkat çeken Pehlivan, “Gençlik bir hazinedir, bu zamanlarda yaptığınız iş ve çalışmalar çok kıymetlidir. Zamanı en iyi şekilde kullanarak kendinizi yetiştirmeniz ve yaptığınız işi en güzelde şekilde yerine getirmeniz ilk hedefiniz olmalıdır” dedi.

Üç ayların manevi ikliminde insanların daha çok iç muhasebe yapması gerektiğini belirten Müftü Pehlivan, “Mübarek üç aylar içerisindeyiz. Bir rahmet iklimi yaşıyoruz. Bu aylar rahmet ve mağfiretin zirve yaptığı aylardır. Bu günler kendi iç muhasebemizi en fazla yapmamız gereken günler ve gecelerdir. Kendi iç yolculuğumuzu yapmalı, Rabbimize en güzel kul olma yollarını aramalıyız. Şöyle bir baktığımızda bütün dünya insanları olarak aslında kardeşiz, hepimiz Hz. Adem'in ve Hz. Havva'nın çocuklarıyız. Bu manada dünya evimizdeki ilk ödevimiz ahlaklı, doğru ve dürüst insanlar olmaktır. Geçen zaman bir daha gelmeyecek, bu günleri en iyi şekilde değerlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaları gerektiğine vurgu yaparak, "Yurtlarımızda hem yerli hem de ülke dışından gelen yabancı misafir öğrencilerimiz var. Bizim için tüm öğrencilerimiz eşittir. Bizler onlar için buradayız. Devletimizin tüm imkanlarını onlar için seferber ediyoruz. Gençlerimizin vatanına, milletine ve inancına bağlı gençler olması için çalışıyoruz. Bu birlikteliği sağlayarak programı gerçekleştiren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Program sonunda İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş tarafından dua yapılarak cami görevlileri tarafından öğrencilere ikramda bulunuldu.