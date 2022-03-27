Pehlivan: “Yaşadığınız hayat örnek olmalı”

Sivas'ta Karainci Camii Gençlik Kolları tarafından haftalık olarak düzenlenen "Kariyer Buluşmaları" programının bu haftaki konuğu İl Müftüsü Remzi Pehlivan oldu.

Karainci Camii'nde gerçekleşen “Kariyer Buluşmaları” programında İl Müftülüğünün çalışma alanlarını ve hizmetlerini anlatan Pehlivan, daha sonra kendi hayatından kesitler sundu.

Yaşanılan hayatın diğer insanlara örnek olması gerektiğini söyleyen Pehlivan, "Yaşadığınız hayat sizden sonrakilere de örnek olmalı, ulaşmaya çalıştığınız hedef için bir ömür gayret ve azim içinde olmalısınız" dedi.

İnsanın manevi yönünü canlı tutmasının önemin dikkat çeken Pehlivan; “Bu canlılığı sağlayan ilk adres ise camilerdir. Camiler edep ve terbiye ocağı, Rabbimizin en sevdiği mekanlardır. İslam medeniyeti cami merkezli bir medeniyettir. Camiler her daim hayatımızın merkezinde yer almalı, camilerimiz gençlerimizle birer ilim yuvası olmalı. İlimsiz din yanlış yollarda ilerlemenize neden olur. Bu sebeple sizlere yararlı, faydalı kitapları okuyarak kendinizi geliştirin. Bu manada da din görevlilerimizin her zaman siz gençlerin yanında olduğunu unutmayın" dedi.

Müftü Pehlivan; programın hazırlanmasında emeği geçen cami görevlilerine ve Karainci Camii Gençlik Kolları'na teşekkür etti.