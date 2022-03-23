Pehlivan'dan 9 öğrenciye hafızlık belgesi

Sivas'ta; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler için İl Müftülüğü toplantı salonunda belge takdim töreni düzenlendi.

İl Müftülüğüne bağlı Abdulvahhabi Gazi Yatılı Kur'an kurslarında öğrenim gören 7 öğrenci ve Sivas Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 2 öğrenci hafızlık belgelerini İl Müftüsü Remzi Pehlivan'dan aldı.

Programda konuşan İl Müftüsü Pehlivan; “Hafızlık, tüm İslam coğrafyasında daima önemsenmiş, hafızlara her zaman büyük bir kıymet verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmek, onu öğrenmek, öğretmek, anlamak ve yaşamak, Kur'an'a karşı yapılabilecek en güzel vazifelerden birisidir. Bu vesileyle hafızlarımızın yetişmesinde katkısı olan ailelerine, Kur'an kursu öğreticilerimize ve maddi manevi destekte bulunan herkese teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'mızca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarı sağlayarak belge almaya hak kazanan öğrencilerimizi de ayrıca tebrik ediyorum” dedi.