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Perakende sebze hali yenileniyor

Sivas Belediyesi, esnaflara ve vatandaşlara sıkıntı oluşturan, etrafındaki tarihi eserlere yakışmayan perakende sebze halinin yenilenme çalışmalarına başlıyor.


Sivas Belediyesi, soğuk ve yağışlı günlerde vatandaşlar ve esnaflar açısından büyük sıkıntı oluşturan ve eskiyen yapısı ile etrafındaki tarihi eserlere yakışmayan perakende sebze halinin çalışmalarına başlıyor. Sivas halkının yoğun olarak kullandığı perakende sebze halinde kış aylarında hem esnafların hem vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla hazırlanan yenileme projesine Mart ayında başlanılacak.


Yapılacak çalışma öncesinde esnafları ziyaret eden Özbelsan AŞ Genel Müdürü Ahmet Kuzu proje hakkında bilgi vererek esnafın taleplerini dinledi.


Esnafların mağdur olmaması için 24 saat esaslı çalışma yapılacağını kaydeden Kuzu, “Hava şartlarının uygun gitmesi halinde çalışmalarımızı 100 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu süre içerisinde de esnafımız Eski Buğday Pazarına kuracağımız çadırda ticaretlerine devam edecek” dedi.

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