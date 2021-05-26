Perakende sebze halinde sona yaklaşıldı

Hal esnafının kış aylarında yaşadığı sıkıntılar başta olmak üzere Sivaslıların daha iyi şartlarda hizmet alması amacıyla başlatılan Perakende Sebze Hali modernizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan sebze halinde çatı montajı bitirilirken hali oluşturacak orta bölümde çelik konstrüksiyon ve dükkanların dış cephelerinin montajı devam ediyor. Kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışmaları Özbelsan Genel Müdürü Ahmet Kuzu yerinde inceledi.

Sivas için kangren haline gelmiş bir alan olan Perakende Sebze Halinde Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in girişimleri ile çalışmaların başladığını vurgulayan Kuzu, "Esnafımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde esnafımızı mağdur etmeyeceğimizi ve çalışmalarımızı 90 gün içinde tamamlayacağımızı belirtmiştik. Bu doğrultuda işin 62. günündeyiz, işi bitirme safhasına geldik, 15-20 gün içerisinde esnafımızı hizmet verdikleri dükkânlarına davet edeceğiz. En iyi, en kaliteli malzemeleri kullanarak hayata geçirdiğimiz projede bizden sonraki nesillere sorunsuz, sıkıntısız hizmet verecek yeni alanlar teslim ediyoruz. Sebze halimiz şehir içinde olan ender hallerden bir tanesi ve ilimize yakışacak bir çalışma olacak projeyi hayata geçiren Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin başta olmak üzere bizlerle birlikte gecesine gündüzüne katarak çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İncelemelerin ardından Kuzu, hal esnafını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.