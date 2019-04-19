Pes eden başarısızlığa uğrar

Bulur, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi sınava gidecek öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “YKS adım adım yaklaşırken, sürecin başından beri kendini tam adapte edemeyen eksikleri olan öğrencilerde de ‘artık çalışsam da bir şey değişmez, her şey için çok geç.” düşüncesi kendini göstermeye başladı. Bu durumda yapılacak olan panik ve umutsuz görünen psikolojiden kendimizi kurtarıp doğru planlamayla kalan zamanı verimli geçirmektir. İşe eksiklerimizi belirlemekle başlamalıyız. Eksiklerimizi planlamak zamanı doğru kullanmamızda da yardımcı olacaktır. Bu şekilde günlük programımızı oluşturup, çalışmalarımızı daha netleştirebiliriz” dedi.

Dikkat edilmesi gereken bir başka hususun ise sağlık olduğuna dikkat çeken Bulur, “Beslenme, uyku, hobilerimiz de ciddi değişiklikler yapmadan vücut dengemizi de korumamız lazım. Yapmamız gereken son adım ise bol bol deneme çözerek eksiklere yönelik tekrarlar yapmak olacaktır. Deneme sonuçlarımızı iyi analiz ederek yanlışlarımıza odaklanarak bilgileri kalıcı hale getirmeliyiz. Unutmayalım ki başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır. Sadece pes etmişlerdir” şeklinde konuştu.