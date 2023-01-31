Pikap tarlaya uçtu: 1'i bebek 5 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde pikabın tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Polatpaşa köyü yakınlarında meydana geldi. S.A. (19) idaresindeki 58 LB 812 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile E.A. (8), F.H. (21), K.A.H. (2) ve G.A. (40) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla ilçesine hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.