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Pitbull besleyen 3 şahsa para cezası

Sivas’ta izinsiz Pitbull cinsi köpek besleyen 3 şahsın köpeklerine el konuldu ve para cezası uygulandı.

Sivas'ta izinsiz Pitbull cinsi köpek besleyen 3 şahsın köpeklerine el konuldu ve para cezası uygulandı.


Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası 3 şahsın izinsiz Pitbull cinsi köpek beslediği tespit edildi. Ekiplerin tespiti sonrası Pitbull besleyen 3 şahsa para cezası kesilirken köpeklere ekipler tarafından el konuldu. El konulan Pitbull cinsi köpekler, Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon merkezine teslim edildi.

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