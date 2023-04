Piyasaya göre uygun satılınca uzun kuyruklar oluştu

Sivas'ta vatandaşlar uygun fiyata et ürünleri alabilmek için sabahın erken saatlerinde Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sivas Et ve Süt Kurumu Satış Mağazasında piyasaya göre oldukça uygun satılan dana kuşbaşı, dana kıyma ve bir çok et ürünü vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Mağaza önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa giren vatandaşların uygun et ürünler alabilmek için dakikalarca sırada bekliyor. Piyasaya göre daha uygun fiyata et ve kıyma almak isteyen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruk ise dikkat çekti. Vatandaşlar kasapta kilosu 250 ila 300 lira arasında satılan dana kuşbaşını 129, 250 ila 280 lira arasında satılan dana kıymayı ise Et ve Süt Kurumu Satış Mağazasından 119 liraya satın alabiliyor.

“Kasaplara göre Et ve Süt Kurumunda fiyatlar çok hesaplı”

İbrahim Kurt, kasaplara göre fiyatların uygun olduğunu belirterek, “Biz bayrama hazırlık yapıyoruz ve Et ve Süt Kurumunda fiyatlar uygun olduğu için et alıyoruz. Ben buraya sabah saatlerinde geldim ve 3 saattir bekliyorum. Ben buradan kıyma aldım. Kasaplara göre Et ve Süt Kurumunda fiyatlar çok hesaplı. Kasaplarda kıyma 250 ila 280 arasında satılırken ben 119 liraya aldım. Buranın fiyatı daha uygun olduğu için geliyoruz. Biz Sivas'ta Et ve Süt Kurumu şubelerinin artırılmasını istiyoruz. Böylece yoğunluk gider” dedi.